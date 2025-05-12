4月定期定額排行榜出爐 資金流向單筆、僅00713維持正成長

證交所4月定期定額排行榜出爐，排行榜前十名ETF裡除了元大台灣高息低波（00713）正成長外，其他九檔全面衰退，其中又以富邦台50（006208）衰退最多。

4月台灣股市創下史詩級跌幅，是否為4月定期定額原因？法人分析，部分應來自於投資人大撿鑽石，定期定額扣款速度跟不上下跌速度，因此或由定期定額轉單筆申購。統計4月排行榜中的熱門ETF總計淨申購金額1,276億元，光元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔就占超過六成。

法人也提醒，定期定額的關鍵在於低點不停扣，部分投資人在下跌時會因為下跌虧損而停扣，這違背了定期定額盡可能在相對低點進場以增加買進單位數的操作邏輯，建議可規劃定期定額與危機入市等多筆資金來源，更有機會把握下跌機會提高長期勝率。

而006208衰退幅度最大，將近2.5萬人，對此法人分析，除了定期定額轉單筆，同時也可能受到元大台灣50「費用率優化」、「分割」議題影響，導致投資人流失。