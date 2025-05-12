新台幣升值 外資上週買超前10名清一色為金融股

上週新台幣兌美元匯率急升，升值趨勢下，外資狂掃金融股，根據證交所最新公布的統計結果，上週外資在集中市場買超前10名，罕見全部為金融股，其中中信金獲買超逾10萬張奪冠。

台股上週先蹲後跳，先是受新台幣急升影響而下跌，之後迅速回穩，集中市場指數9日收在20915.04點，週漲127.40點或0.61%。根據證交所統計，5月以來截至上週五，外資每個交易日都站在買方，上週在集中市場買超新台幣780.57億元，為連續第3週買超。

個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為中信金10萬673張、玉山金8萬4260張，以及彰銀6萬4253張。

上週外資買超榜第4至第10名分別為新光金、凱基金、永豐金、兆豐金、合庫金、臺企銀和華南金。也就是上週外資買超榜前10名，清一色為金融股。

至於上週外資自集中市場賣超前3名上市公司則為富邦金6萬4243張、長榮航2萬7748張，以及群創1萬7227張。

另外，統計今年初至5月9日止，外資累計賣超6267.98億元。外資總持有股票市值為29兆3701億元，占全體上市股票市值43.69%。