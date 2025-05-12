快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣升值 外資上週買超前10名清一色為金融股

中央社／ 台北12日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者高彬原攝影

上週新台幣兌美元匯率急升，升值趨勢下，外資狂掃金融股，根據證交所最新公布的統計結果，上週外資在集中市場買超前10名，罕見全部為金融股，其中中信金獲買超逾10萬張奪冠。

台股上週先蹲後跳，先是受新台幣急升影響而下跌，之後迅速回穩，集中市場指數9日收在20915.04點，週漲127.40點或0.61%。根據證交所統計，5月以來截至上週五，外資每個交易日都站在買方，上週在集中市場買超新台幣780.57億元，為連續第3週買超。

個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為中信金10萬673張、玉山金8萬4260張，以及彰銀6萬4253張。

上週外資買超榜第4至第10名分別為新光金、凱基金、永豐金、兆豐金、合庫金、臺企銀和華南金。也就是上週外資買超榜前10名，清一色為金融股。

至於上週外資自集中市場賣超前3名上市公司則為富邦金6萬4243張、長榮航2萬7748張，以及群創1萬7227張。

另外，統計今年初至5月9日止，外資累計賣超6267.98億元。外資總持有股票市值為29兆3701億元，占全體上市股票市值43.69%。

外資 新台幣

延伸閱讀

外資買超136億元回補金融股 中信金連6買逾17萬張

外資買超244億 布局金融股、敲進台積電1.3萬張

00878、00919、金融股…年領股息69萬！阿愷：每月平均配息5萬8元

00878本季預估配息0.47元！年化配息率達9.26％

相關新聞

4月定期定額排行榜出爐 資金流向單筆、僅00713維持正成長

證交所4月定期定額排行榜出爐，排行榜前十名ETF裡除了元大台灣高息低波（00713）正成長外，其他九檔全面衰退，其中又以...

台股續漲214點 三大法人買超169億元

美中貿易談判取得進展，加上COMPUTEX即將於520登場、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台等增添題材，台股12日由...

新台幣升值 外資上週買超前10名清一色為金融股

上週新台幣兌美元匯率急升，升值趨勢下，外資狂掃金融股，根據證交所最新公布的統計結果，上週外資在集中市場買超前10名，罕見...

黃仁勳將來台 AI資金卡位Computex電腦展行情收漲214點

美國和中國貿易談判取得進展，帶動台股走高，觀察今天熱門股，以機器人、人工智慧（AI）族群的卡位電腦展行情，表現最搶眼，大...

台股收21,129點漲214點 台積電收957元漲8元

台股持續上漲，挑戰川普關稅跳空缺口，12日早盤以20,996.95點開出，終場收21,129.54點，上漲214.5點，...

台股上漲214.5點 收在21129.54點

美國和中國貿易談判取得進展，帶動台股走高，終場上漲214.5點，收在21129.54點，漲幅1.03%，成交值新台幣27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。