台股續漲214點 三大法人買超169億元

美中貿易談判取得進展，加上COMPUTEX即將於520登場、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台等增添題材，台股12日由台積電（2330）穩高坐鎮，AI、機器人族群衝鋒，航運、金融等類股助攻，拉抬集中市場指數續漲214.5點、收21,129.54點，總成交值降至2,791億元。三大法人買超169.7億元，連8日已買超近977億元。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連7買、再敲進166.18億元；投信連3買、買超24.56億元；自營商連10賣、續賣超（合計）21.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.81億元、自營商（避險）賣超19.23億元。

盤面上，權值要角台積電漲0.84%、收957元，登上季線；鴻海（2317）挾逾5.8萬張大量，股價漲4.08%、收高153元，鴻家軍大多數跟漲，AMAX-KY（6933）快攻漲停173元鎖住，中揚光（6668）漲8.5%、陽程（3498）漲6.82%，廣宇（2328）、鴻準（2354）雙漲逾3%；聯發科（2454）跌0.75%、收1,315元；廣達（2382）量縮收高0.78%。

此外，世芯-KY（3661）快攻漲停鎖死，擠下力旺（3529）封后，不僅激勵揚智（3041）、世紀*（5314）等IC設計股隨之亮紅燈，也帶動千金股多頭士氣，股王信驊（5274）大漲近4%，印能科技（7734）飆升8.49%，創意（3443）、健策（3653）、緯穎（6669）等也強勢表態。

觀察集中市場12日收漲停個股共計19檔，以機器人及AI族群占多數。依股價漲幅排序，分別為：世芯漲10%，收2,530元；必應（6625）漲9.97%，收84.9元；牧德（3563）漲9.97%，收480元；業旺（1475）漲9.96%，收44.7元；羅昇（8374）漲9.94%，收98.4元；承啟（2425）漲9.94%，收38.7元；光鋐（4956）漲9.94%，收28.2元；允強（2034）漲9.93%，收23.8元；聯策（6658）漲9.92%，收72元；桂盟（5306）漲9.92%，收107.5元；華擎（3515）漲9.89%，收200元；揚智漲9.88%，收27.8元；東台（4526）漲9.87%，收25.05元；正達（3149）漲9.86%，收34.55元；AMAX漲9.84%，收173元；動力-KY（6591）漲9.84%，收54.7元；穎漢（4562）漲9.83%，收57元；錼創科技-KY創漲9.71%，收152.5元；和椿（6215）漲9.57%，收106.5元。