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台股收21,129點漲214點 台積電收957元漲8元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。圖／本報系資料照片
台股。圖／本報系資料照片

台股持續上漲，挑戰川普關稅跳空缺口，12日早盤以20,996.95點開出，終場收21,129.54點，上漲214.5點，漲幅1.03%，成交量2790.6億元；台積電（2330）收957元，上漲8元。櫃買則收226.06點，上漲2.51點。

盤面上以類股來看，以其他電子、電機機械、油電燃氣、運動休閒、光電等表現較為強勢，另外則以數位雲端、食品、橡膠、觀光等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，鴻海（2317）、聯鈞（3450）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、光聖（6442）、亞光（3019）、新盛力（4931）、金像電（2368）、智邦（2345）、華城（1519）、聯亞（3081）、長榮（2603）、信立（4303）、上銀（2049）、欣興（3037）、緯創（3231）、高技（5439）等。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、華星光（4979）、台灣虎航（6757）、台光電（2383）、元太（8069）、嘉澤（3533）、上詮（3363）、鈊象（3293）等。

統一投顧表示，中美貿易談判結束，預計於今日發布會談達成的聯合聲明，市場樂觀看待中美貿易好轉，加上主計總處預估5月通膨率可望降至2％以下、台積電4月營收創高、新台幣匯率已逐漸走穩、融資餘額持續健康，有利台股繼續挑戰關稅缺口，惟川普計劃明日於白宮簽署處方藥和藥品價格將立即降低30%至80%、俄烏戰爭、印巴衝突未落幕，操作建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台積電 台股

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