黃仁勳將來台 AI資金卡位Computex電腦展行情收漲214點
美國和中國貿易談判取得進展，帶動台股走高，觀察今天熱門股，以機器人、人工智慧（AI）族群的卡位電腦展行情，表現最搶眼，大盤指數終場收在21129.54點，上漲214.5點，成交值新台幣2790.62億元。
台積電收在957元，上漲8元，市值攀升至24.84兆元，貢獻大盤約72點。鴻海、日月光投控、世芯-KY和信驊等權值高價股也紛紛走高，推升電子類股指數上揚1.17%。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於本週來台，宴請供應鏈夥伴，並將於19日專題演講，為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）揭開序幕。羅昇、緯創等機器人、人工智慧（AI）族群在資金湧入卡位電腦展行情下，股價紛紛走強。
傳統產業股普遍走高，機電類股指數上揚逾2%，紡織、電纜、玻璃、造紙和航運類股指數上漲逾1%。食品、橡膠和觀光類股指數下跌，表現相對弱勢。
分析師王兆立表示，後續應留意半導體關稅和新台幣匯率走勢。
另外，兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美中貿易談判結束後將發布聯合聲明，情況優於市場預期，是推升台股走高的主要動力。電腦展題材是否為台股加溫，值得留意。
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