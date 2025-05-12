川普推藥價大降 製藥股承壓、永信最苦跌逾8%

美國總統川普宣布將簽署行政命令，強制將美國處方箋藥物價格降至全球最低價國家水準，預計藥價將大幅下調30%至80%。消息一出，亞洲製藥股普遍重挫，台灣藥廠永信（3705）股價大跌逾8%，一度下探至61.6元，與前低價位接近；保瑞（6472）、藥華藥（6446）亦同步走弱，惟美時（1795）相對抗跌。

永信近年積極拓展美國市場，旗下美國子公司Carlsbad Technology擁有全美50州藥品銷售許可，產品涵蓋17個品項，並持續擴增產能。永信2024年推出多款高效學名藥，包括治療肝炎病毒感染的藥品，已在美國上市並獲得市場肯定。

保瑞則於2024年積極擴張美國市場，完成三大併購案：收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories，取得兩座製造工廠及多元產品組合；併購Emergent BioSolutions旗下無菌針劑製造廠，強化高毛利無菌充填產能；以及收購紐澤西州罕見疾病藥物開發公司Pyros，拓展罕病藥品線。透過入股泰福生技（6541），保瑞更將泰福在美國的蛋白質藥物生產基地納入集團版圖，形成完整的生物藥製造鏈。這些併購大幅提升保瑞在美國特殊及品牌學名藥的銷售能力，推動業務快速成長。

然而，美國通膨削減法已啟動高價藥物價格談判，藥價壓力持續攀升，對保瑞及永信等台廠在美國市場的營收與利潤帶來挑戰。若下一輪談判涵蓋醫師施打藥品，將對台廠在美國的學名藥市場及獲利結構產生深遠影響。如何因應美國政府政策變化，成為台灣製藥業者的重要挑戰。