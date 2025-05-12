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受川普關稅衝擊 施羅德投信提投資不只看美債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

受川普關稅等政策影響，投資人懷疑美債及美元的避險角色。施羅德投信指出，過去美國股債當紅，但世事難料，現階段反而要積極透過分散地區及債種，才可有效降低投組波動，並且掌握長線機會。

在分散策略方面，施羅德投信暫時不建議過分著墨於新興市場，因為波動性較高，容易造成額外不安。相反地，成熟市場提供較穩定的投資機會，也有降息帶來債券價格上揚的可能性，才是波動環境下的首選。

此外，恐慌性賣壓也帶來投資機會。施羅德投信指出，短期市場拋售劇烈，儘管反映市場情緒，但對長期投資人而言，往往蘊藏布局機會。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈指出，觀察過去一年的債市表現，信用利差處於相對低點，價值空間受限。近期隨市場情勢變化，信用利差擴大，債市即展現出吸引力，適合中長期布局。

當前有些投資人期望以現金或黃金作為避險的選擇。施羅德投信提醒，市場的恐慌情緒固然會讓現金及黃金具備短線吸引力，但這兩項資產配息力弱，且黃金還有價格波動風險，不宜配置太多部位。對長期投資人來說，債券具有價格及收息優勢，才具備核心配置的特性。

劉又慈指出，以施羅德環球收息債券基金為例，就透過布局全球、且靈活彈性的複合債策略，來因應波動環境。目前基金主要布局三類債種，一是美國機構不動產抵押貸款證券（Agency MBS），相較於美國投資級債，機構MBS殖利率較高，信用風險較低；二是納入英國及歐陸投資級債，特別是短天期投資級債；三，聚焦金融產業，受關稅政策影響較低，持債以銀行主順位債為主，違約風險較低。

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