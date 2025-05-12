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外資按讚GB200鏈 還有黃仁勳、電動車題材 鴻海爆量漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海集團。（本報系資料庫）
鴻海集團。（本報系資料庫）

美系外資最新報告表示，輝達（NVIDIA）GB200機櫃4月出貨大增，單月出貨量遠超今年首季，整體供應鏈拉貨動能強勁，按讚GB200供應鏈，給予鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）優於大盤評等；鴻海4月營收表現亮眼， 加上電動車的布局， 還有黃仁勳將訪台的題材加持，12日爆量大漲， 成交量及成交值都居第二大。

鴻海12日以149元開高後一度拉升至152.5元，回補4月2日時的下跌缺口， 盤中成交量逾4.4萬張，居個股成交量第二大， 僅次於華邦電（2344）；成交值也是第二大，僅次於台積電（2330），盤中漲幅逾3%，股價表現強勢。

鴻海4月合併營收6,413.66億元，為歷年最強的4月，月增16.16%，年增25.54%，主要是輝達GB200 AI伺服器大量出貨所推升；累計今年前4月合併營收2.28兆元，為同期新高，年增24.58%。

展望後市，鴻海預估，第2季雲端網路產品部門將保持成長趨勢，但因處傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期；以目前能見度來看，預估本季業績將呈現季增、年增，但仍需持續關注全球政經局勢變化的影響。

鴻海集團衝刺電動車市場，繼奪日本三菱汽車電動車大單，預計2026下半年將在紐西蘭與澳洲上市之後，鴻海集團與三菱集團後續有望擴大合作，攜手在日本市場推出電動巴士；隨著電動車事業蒸蒸日上，法人看好，將成為鴻海集團後續衝刺業績的新動能。

美系外資最新大中華科技硬體報告表示，輝達4月GB200機櫃出貨量達1,500櫃，較第1季1,000櫃明顯增長，相較前一個月，則是展現出顯著出貨加速成長的情況，供應鏈拉貨動能強勁，帶動整體供應鏈成長。

美系外資指出，台廠供應鏈中以鴻海出貨最多，4月鴻海出貨約1,000櫃，預估鴻海第2季GB200機櫃出貨將可每月月增；美系外資認為，未來鴻海除AI相關業務推升營運表現之外，還有iPhone銷售狀況及電動車發展，尤其是旗下子公司鴻華先進-創（2258）與三菱汽車簽署合作備忘錄後，有望帶動後續更多電動車（EV）合作案及市場擴張。

電動車 鴻海

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