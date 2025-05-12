製鞋、自行車股加速、運動休閒股動起來 這檔財報前鎖漲停

台股12日受惠台積電（2330）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）等AI指標齊漲拉抬，直上兩萬一千關，盤面各大類股多數走揚，運動休閒類股更是在製鞋、自行車等相關個股同步加速下，擠進漲幅前三名。

製鞋股來億-KY（6890）4月營收創新高，早盤股價一度衝上漲停319.5元，飛過5日線，並帶動鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）、寶成（9904）等全面上漲，成為族群多頭主力。

來億受惠於adidas及Hoka訂單需求旺盛，以及產能持續擴增，第2季迎來傳統旺季，4月營收即衝上46.39億元，一舉突破40億元門檻，年增54.9%，創單月歷史新高；累計前四月營收達143.22億元、年增33%，展現強勁成長動能。

來億表示，目前產能利用率保持高檔，出貨狀況正常，並非急單需求，基本面維持審慎樂觀。adidas及Hoka持續穩定成長，推動營收穩健提升，後續業績可望保持良好態勢。

另，鈺齊4月營收14.91億元，月增25.6%、年增39.1%；累計前四月營收51.59億元、年增38.2%，4月、前四月雙雙刷新歷史同期第三高。

自行車族群方面，桂盟（5306）12日將公布首季財報，早盤股價快攻漲停107.5元鎖死，拉出一根長紅棒，激勵巨大（9921）跟漲逾3%，並帶動美利達（9914）盤由黑翻紅，守住5日線、月線及130元關卡。

桂盟日前指出，目前歐美市場氛圍較去年大幅改善，然而，由於先前庫存問題仍影響市場心態，買氣相對保守，呈現觀望態勢。展望未來，桂盟預期下半年市場可望回溫，並在明後年進一步成長，帶動整體業績向上發展。

巨大第1季營收168.5億元，年增4.9%，但受去年中國大陸市場內銷高基期影響，自有品牌銷售較為和緩。稅後淨利3.7億元、年減29.3%，EPS 0.94元。巨大表示，儘管第1季增幅受限，但中國大陸市場自行車騎行風氣依然熱絡，歐美市場也逐步回穩，隨著自行車銷售旺季來臨，預期第2季及第3季市場需求將明顯回升，有望推動業績進一步成長。