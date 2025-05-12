快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

2025行事曆更新！4+1新假上路 今年連休9天還有5次機會

製鞋、自行車股加速、運動休閒股動起來 這檔財報前鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股12日受惠台積電（2330）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）等AI指標齊漲拉抬，直上兩萬一千關，盤面各大類股多數走揚，運動休閒類股更是在製鞋、自行車等相關個股同步加速下，擠進漲幅前三名。

製鞋股來億-KY（6890）4月營收創新高，早盤股價一度衝上漲停319.5元，飛過5日線，並帶動鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768）、寶成（9904）等全面上漲，成為族群多頭主力。

來億受惠於adidas及Hoka訂單需求旺盛，以及產能持續擴增，第2季迎來傳統旺季，4月營收即衝上46.39億元，一舉突破40億元門檻，年增54.9%，創單月歷史新高；累計前四月營收達143.22億元、年增33%，展現強勁成長動能。

來億表示，目前產能利用率保持高檔，出貨狀況正常，並非急單需求，基本面維持審慎樂觀。adidas及Hoka持續穩定成長，推動營收穩健提升，後續業績可望保持良好態勢。

另，鈺齊4月營收14.91億元，月增25.6%、年增39.1%；累計前四月營收51.59億元、年增38.2%，4月、前四月雙雙刷新歷史同期第三高。

自行車族群方面，桂盟（5306）12日將公布首季財報，早盤股價快攻漲停107.5元鎖死，拉出一根長紅棒，激勵巨大（9921）跟漲逾3%，並帶動美利達（9914）盤由黑翻紅，守住5日線、月線及130元關卡。

桂盟日前指出，目前歐美市場氛圍較去年大幅改善，然而，由於先前庫存問題仍影響市場心態，買氣相對保守，呈現觀望態勢。展望未來，桂盟預期下半年市場可望回溫，並在明後年進一步成長，帶動整體業績向上發展。

巨大第1季營收168.5億元，年增4.9%，但受去年中國大陸市場內銷高基期影響，自有品牌銷售較為和緩。稅後淨利3.7億元、年減29.3%，EPS 0.94元。巨大表示，儘管第1季增幅受限，但中國大陸市場自行車騎行風氣依然熱絡，歐美市場也逐步回穩，隨著自行車銷售旺季來臨，預期第2季及第3季市場需求將明顯回升，有望推動業績進一步成長。

延伸閱讀

滑雪板、樂器都算 虎航10/26起加收大件行李託運手續費

基隆河河岸風光巡禮 大坑溪自行車橋開放通行

屏縣打造自行車路網 地方盼優先改善受損路面

自行車／快閃周年再聚三貂嶺 百位車友籲還我安全車道

相關新聞

外資按讚GB200鏈 還有黃仁勳、電動車題材 鴻海爆量漲

美系外資最新報告表示，輝達（NVIDIA）GB200機櫃4月出貨大增，單月出貨量遠超今年首季，整體供應鏈拉貨動能強勁，按...

製鞋、自行車股加速、運動休閒股動起來 這檔財報前鎖漲停

台股12日受惠台積電（2330）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）等AI指標齊漲拉抬，直上兩萬一千關，盤面各大類...

美股巨頭助攻 無懼市場黑天鵝

在關稅談判前景未明之下，多數法人機構仍預期年底前美股具有上行空間。美股財報顯示中，在貿易戰與經濟前景不明之下，核心消費與...

黃仁勳人都還沒到 資金搶先卡位機器人概念股、穎漢等多檔漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台為COMPUTEX 2025揭開序幕，預計發表主題演講，探討AI與加速運算技術的最...

美中貿易談判有進展 台股盤中漲逾260點

美國和中國在瑞士日內瓦閉門進行為期兩天的貿易談判結束，雙方取得進展，激勵台股今天開高走高，盤中最高達21176.13點，...

傳三星、SK海力士掀漲價風 DRAM雙雄量價齊飆

韓媒報導，三星、SK海力士將調漲DRAM價格，漲幅達兩位數。台DRAM族群聞訊大喜，12日華邦電（2344）人氣高漲，攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。