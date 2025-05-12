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黃仁勳人都還沒到 資金搶先卡位機器人概念股、穎漢等多檔漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台為COMPUTEX 2025揭開序幕，預計發表主題演講，探討AI與加速運算技術的最新突破與未來趨勢；市場資金搶先卡位機器人概念股，12日包括穎漢（4562）、和椿（6215）、羅昇（8374）、彬台（3379）、聯策（6658）、茂綸（6227）、東台（4526）、宸曜（6922）等亮燈衝上漲停，為黃仁勳旋風行情暖身。

COMPUTEX 2025預計5月20至23日登場，今年主題為「AI NEXT」，聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續等領域，吸引1,400家企業參展，使用4,800個展位，其中超過6成為AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。

今年 COMPUTEX展會新增「AI 服務技術區」與「機器人與無人機區」，AWS、所羅門等企業將展示生成式 AI、代理式AI與智慧機器人技術。此外，超過一半的「Best Choice Award」得獎產品都與AI應用相關，AI已成為推動產業發展的重要引擎。

黃仁勳5月19日將在台北流行音樂中心發表主題演講，為COMPUTEX 2025揭開序幕；黃仁勳去年來台參加COMPUTEX 2024時，就曾強調人形機器人是大未來， 且帶動機器人概念股的表現， 市場預期今年將有機會再引領出一波漲勢，買盤搶先卡位。

台股12日開高，盤中大漲逾200點，主要由台積電（2330）領軍，相關的黃仁勳概念股也大漲表態，尤其是機器人概念股持續吸金，市場看好黃仁勳旋風行情，資金提早卡位。

穎漢開高後衝上漲停57元鎖死，排隊買單超過7,900張， 拉出第2根漲停；彬台、聯策、茂綸也是飆出第2根漲停，不過茂綸盤中打開；和椿開高後衝上漲停106.5元；羅昇及東台也亮燈漲停；宸曜也一度亮燈，盤中打開，漲幅逾7%。

AI 黃仁勳

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