傳三星、SK海力士掀漲價風 DRAM雙雄量價齊飆

韓媒報導，三星、SK海力士將調漲DRAM價格，漲幅達兩位數。台DRAM族群聞訊大喜，12日華邦電（2344）人氣高漲，攜手南亞科（2408）強勢反彈近4%，此外，晶豪科（3006）、創見（2451）及品安（8088）等個股亦同步走強。

華邦電日前才釋出目前市場急單湧現，供應吃緊，部分訂單甚至面臨「交不出來」的狀況，並表示DDR3與DDR4價格出現上升趨勢。最新又傳出，南韓電子時報（ET）引述業界消息報導，三星電子本月已就調漲DRAM價格和主要客戶達成協議，DDR4 DRAM平均漲幅達兩位數，DDR5小漲個位數，此外，SK海力士最近也將DRAM價格調漲12%。在DRAM漲價聲浪一波波下，相關個股多頭也動起來。

其中，華邦電人氣最夯，不到11:00成交量已近倍增至近3.8萬張，股價彈升近4%，帶動南亞科漲逾4.5%、觸及月線，晶豪科彈升逾3%、躍過月線，創見逼近百元關卡，品安則是開低走高、守穩5日線。

華邦電總經理陳沛銘日前表示，川普政府給予對等關稅90天豁免期，目前市場急單湧現，供應吃緊，部分訂單甚至面臨「交不出來」的狀況；同時，DDR3與DDR4價格出現上升趨勢，加上旗下LPDDR4全系列產品推出，有助推動本季營運表現審慎樂觀。此外，華邦電預計在下半年大規模量產24奈米SLC NAND晶片，進一步強化業績動能，為後續成長奠定良好基礎。

不過，陳沛銘也表示，市場仍面臨關稅、匯率等諸多變數，將密切關注市場動向，積極調整供應鏈布局，以因應未來可能的變化。