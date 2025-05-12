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儒鴻因「這原因」獲外資按讚 股價彈逾6%創一個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）首季財報獲外資按讚，二家美系外資近日分別出具「優於大盤」、目標價660元，以及「買進」、目標價680元。主要是外資普遍看好，儒鴻第2季產線稼動率將進一步上升，加上其品牌客戶大多是高價位品牌，有利儒鴻更好地渡過關稅的影響。

儒鴻12日股價表現強勁，盤中來到452元，漲幅逾6%，股價來到1個月來新高價，收復先前的跳空缺口。儒鴻預計5月19日召開法說會，市場期待公司派進一步對下半年的營運展望、訂單能見度及產能布局釋出更多細節，釐清產業景氣延續動能與接單趨勢。

根據外資法人出具的報告中指出，儒鴻訂單能見度已達8月中，8至10月新單持續湧入，營收與毛利率皆有上修空間，全年結構性上升周期可望延續。第1季毛利率達30.2%，營益率21.1%，雙雙優於去年同期，自有成衣廠稼動率維持高檔，加上營運費用控管得宜，是推升獲利的主因。看好儒鴻具備高品質成長潛力、強研發動能，以及供應鏈整併優勢，即使短期波動仍看好長期上行趨勢。

儘管儒鴻不能免受關稅影響，但該外資認為，憑藉其在研發能力方面的強大競爭優勢，以及最終品牌客戶大多是高價位品牌，這類客戶具備更高的吸收成本能力與彈性，使儒鴻在面對關稅壓力時，仍保有相對穩健的營運表現與競爭優勢。

儒鴻 外資 關稅

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