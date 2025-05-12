聽新聞
0:00 / 0:00
台積電助攻 台股大盤距川普缺口壓力區僅百點之遙
台股今日以20996.95點開出，受惠於台積電利多消息助攻，包括4月營收創新高、董事長魏哲家4月買進20張台積電股票，帶動市場信心，台積電以上漲5元開出之後，盤中續漲10元，推升大盤指數盤中最高來到21176.13點，目前大盤在21140點上下，距離所謂的「川普缺口」壓力區21250僅差百點之遙。
法人分析，倘若依照量價結構來觀察大盤技術線型，台股在4月7日受到川普對等關稅政策衝擊，出現罕見的5個跳空缺口，目前已完全填滿第5個缺口，而最艱鉅的第4個缺口，亦即所謂的「川普大缺口」，多頭仍在努力重建修復當中；倘若從均線結構觀察，月線已轉為上揚，多頭實力已漸凝聚，應有機會向季線挑戰。
法人也建議，護國神山台積電會是重要的看盤指標，是左右大盤的重要影響，尤其近來半導體關稅仍懸而未決，諸多變數之下，建議參考台積電ADR（美國存託憑證）走勢來輔助對盤勢研判。
法人也建議，由於台股正面臨季報與營收的最後階段緊鑼密鼓考驗，現階段的操作應該回歸基本面，選股要以業績為首要指標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言