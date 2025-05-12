台積電助攻 台股大盤距川普缺口壓力區僅百點之遙

台股今日以20996.95點開出，受惠於台積電利多消息助攻，包括4月營收創新高、董事長魏哲家4月買進20張台積電股票，帶動市場信心，台積電以上漲5元開出之後，盤中續漲10元，推升大盤指數盤中最高來到21176.13點，目前大盤在21140點上下，距離所謂的「川普缺口」壓力區21250僅差百點之遙。

法人分析，倘若依照量價結構來觀察大盤技術線型，台股在4月7日受到川普對等關稅政策衝擊，出現罕見的5個跳空缺口，目前已完全填滿第5個缺口，而最艱鉅的第4個缺口，亦即所謂的「川普大缺口」，多頭仍在努力重建修復當中；倘若從均線結構觀察，月線已轉為上揚，多頭實力已漸凝聚，應有機會向季線挑戰。

法人也建議，護國神山台積電會是重要的看盤指標，是左右大盤的重要影響，尤其近來半導體關稅仍懸而未決，諸多變數之下，建議參考台積電ADR（美國存託憑證）走勢來輔助對盤勢研判。

法人也建議，由於台股正面臨季報與營收的最後階段緊鑼密鼓考驗，現階段的操作應該回歸基本面，選股要以業績為首要指標。