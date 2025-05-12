台積電4月營收創新高 法人激情有限原因曝光
台積電（2330）公告4月營收月增22.2%、年增48.1%，創歷史新高，12日股價在早盤也一度站上960元大關，而法人圈在亮麗的4月營收成績出爐後，也沒有上修財測、目標價等動作，令市場大感意外，其背後原因多在於分析師對後續業績動能、美國AI管制等疑慮。
大型法人機構就指出，台積電4月營收月、年雙增，創歷史新高，但以季度法說會中，預估第2季美元營收284~292億美元，季增11.2%~14.3%，中間值12.8%，以用台積電假設1美元兌新台幣32.5元基礎上，4月美元營收約107.5億美元，5、6月平均月營收將介於88~92億美元間，月減15%~18%。
另外，再加上新台幣升值、業績衰退幅度會更大。若以1美元兌新台幣30元計算，5、6月平均月營收減幅將在21%~24之間。部分機構並認為，下半年業績不如預期的機率正在上升。
此外，分析師表示，美國商務部工業安全局（BIS）發言人表示，「拜登時代的AI規則過於複雜、過度官僚，反而會阻礙美國創新。未來將會以一套更簡明的規則取而代之，釋放美國創新動能，確保美國AI領先地位」；換句話說，並非取消所有管制，川普政府的商務部正在研擬新規則，5月15日前沒有取消或新規沒有推出，將會嚴格施行晶片出口管制。因此，這項看似利多的消息，比較像是短暫的喘息。
台積電維持預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。台積電先前表示，現在談論下半年業績為時過早，主因關稅不確定性仍高，2025年展望已包含美國對於H20與類似產品的禁令所帶來的潛在影響，土洋法人圈目前普遍預估今年每股獲利（EPS）在58~62元間。
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