美中貿易談判獲進展 台股上漲逾200點突破21100點
美國和中國在瑞士日內瓦閉門進行為期兩天的貿易談判結束，美國財政部長貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」。中國國務院副總理何立峰也指出，取得「重大進展」。台股今天早盤突破21100點，上漲逾200點。
台積電開盤達954元，上漲5元，市值攀高至新台幣24.73兆元，貢獻大盤約40點。鴻海、廣達、日月光投控等權值股也紛紛走高，電子類股指數上揚逾0.7%。
傳統產業股普遍上揚，包括塑膠、機電、電纜、鋼鐵和航運類股指數上漲逾1%。
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