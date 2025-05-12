台股早盤漲逾200點 台積電開高5元

台股12日開盤指數上漲81.91點，開盤指數為20,996.95點，早盤漲逾200點，最高來到21,176.13點。台積電（2330）開盤價954元，上漲5元。

群益投顧表示， 眾人屏息以待的美中談判於5月12日結束，美方宣稱已達成協議，將減少美國貿易赤字，中方表示雙方達成重要共識，同意啟動新經濟對話機制；雙方釋出樂觀訊息，將有利台股表現。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預定5月12日來台，將拜訪供應鏈、發表演說，AI相關概念股可留意。

操作題材可留意軍工概念股，美國總統川普重新整頓全球軍事戰略布局，多次要求台灣將國防軍費增至GDP的10%以上；台灣歷年軍費預算占當年GDP未超過1.8%，存在巨大落差。目前台灣政府已盡力大幅提升至3%，預期在壓力下，該比例將再向上調升，軍工相關個股在軍費支出大增下可望水漲船高。

美中這場牽動全球的貿易談判釋出緩和訊號，帶動美股期貨上漲。標普500指數期貨晚間6點20分上漲約1.3%，那斯達克100期貨上漲1.5%。

三大法人上周五集中市場合計買超237.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超227.3億元，投信買超14億元，自營商（自行買賣）賣超2.2億元，自營商（避險）賣超1.8億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,712口至4,933口，其中外資淨空單增加3,251口至33,271口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,147口至9,823口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在18,200點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在14,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84上升至0.91。VIX指數下降2.8至28.14。外資台指期買權淨金額2.33億元 ; 賣權淨金額0.32億元。整體選擇權籌碼面偏多。