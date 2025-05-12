台股熱錢點亮520行情 可望收復川普「解放日」缺口

台股受惠國際熱錢湧入，5月以來累積買超逾千億元，加上印巴衝突全面停火、俄烏戰爭情勢趨緩、台積電（2330）營收報喜、台北國際電腦展將至，將點亮520行情，有望收復川普「解放日」缺口21,298點、季線21,426點。

法人看好熱錢簇擁將點亮台股520行情。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，台股短線有望先收復4月2日川普缺口再挑戰季線，之後可能區間震盪，視國內外局勢變化而定。近期可關注美國半導體關稅、MSCI半年度調整、上市櫃公司4月營收及首季財報、重量級科技股法說、台北國際電腦展及輝達財報。

台股努力消化川普宣布對等關稅以來的跌幅，上周再漲0.6%，周線連三紅。5月以來，外資對台股日日買超，累計這波連六買共買超1,168.2億元，扭轉4月賣超614.2億元。

另外，美股止跌回升，率先收復川普缺口，也有利於台股跟進攻堅。美股上周五（9日）四大指數漲跌互見，科技股表現突出，費城半導體指數漲0.8%最佳，那斯達克指數平盤，台積電ADR漲0.7%。

隨新台幣強勢，外資回補台股，投資信心逐漸恢復，推動資金回籠。台股周線連三紅，日均成交金額也是一周高於一周。台股集中市場上周每日平均成交金額來到3,094億元，較前一周均量2,737億元高出13%，更高於前兩周的2,573億元。

基本面方面，上市櫃公司4月營收及首季財報都將於本周對外公告，台積電4月營收再創歷史新高，營收報喜有望進一步穩定投資信心，帶動大盤上行。隨外資連六買台股，對台積電買超達4,973.6億元，持有台積電比率持續上揚到72.5%。

此外，接下來還有多家大型電子股將召開法說會，當中又以鴻海、廣達、華碩、英業達等最受矚目。這四家大廠4月營收都創同期新高，法說將聚焦關稅動向、匯率變化、人工智慧（AI）伺服器出貨狀況等議題。

在國際局勢方面，印巴衝突全面停火、俄烏戰爭情勢趨緩、美英達成關稅協議都是利多。不過，美國仍未宣布半導體關稅稅率，是不確定因素。法人指出，關稅課徵範圍有多大、如何及何時課徵等，對台股有不同程度的影響。