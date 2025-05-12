MSCI半年度調整周三公布 台股權重恐難調升

MSCI最新半年度調整，預計台北時間本周三（14日）凌晨公布結果，29日尾盤生效。

統一、兆豐國際、台新等三大投顧預估，台股此次權重可能持平或小降，對大盤影響不大，對被調整個股影響較大。法人預期，川湖（2059）、大成鋼（2027）等有機會獲選為成分股。

MSCI編制指數眾多，國內最注意三大台股相關指數，即MSCI亞太（日本除外）、MSCI全球新興市場、MSCI全球市場指數。依MSCI上次在2月12日公布的調整結果，台股在這三大指數的權重依序為22.89%、20.16%、1.96%。不過，2月中旬以來，台股表現弱勢，國內法人評估這次台股權重可能遭調降。

統一投顧認為，觀察今年4月初到5月6日各國股市表現，台灣加權指數小跌0.8%，櫃買指數下跌4.8%，表現位居中後段，且外資今年前四月都賣超台股，故預估此次台股權重將遭小幅調降。

觀察台股4月底時的MSCI權重，受外資今年前四月累計賣超7,436億元，以及美國關稅政策影響，加權指數劇烈修正，從元月高點下跌至2萬點附近，MSCI 新興市場台灣權重從前一次季度調整後的20.16%下降至17.08%，低於中國大陸股市的29.57%、印度股市的19.21%。

至於MSCI亞太（除日本以外）指數，兆豐國際投顧指出，自上次MSCI宣布季度權重調整以來，台股市值比重減少0.87個百分點，減幅僅小於陸股，但印度、南韓及印尼等股市的市值占比都增加。因此，MSCI這次可能調降台股權重。