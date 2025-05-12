一周盤前股市解析／AI 伺服器、內需 亮點

台股上周五（9日） 大漲371點，收在20,915點，指數再創波段反彈新高，除台積電（2330）強漲領軍帶動外，法人認為，美英達成貿易協議，提升市場對半導體關稅結果的期待，後續可留意中大型權值股、軟體、人工智慧（AI）伺服器、內需股。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管聯準會在本次利率會後聲明持中性偏鷹態度，但傳出美國擬將取消拜登時期的晶片管制，加上美國與英國達成協議，另外美中雙方官員破冰在瑞士談判，關稅議題趨於緩和。台股目前由於新台幣匯率已逐漸走穩、融資餘額持續健康，有利台股繼續挑戰關稅缺口，操作建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台新投顧協理范婉瑜指出，操作方面，軟體服務、AI伺服器相關族群，或受惠強勢新台幣與低油價的觀光、航空族群可續留意。

第一金投顧協理黃奕銓認為，短期觀察重點，除匯率走勢外，再來則是留意半導體關稅以及拜登政府於1月推出的AI Diffusion Rule，川普政府是否做調整。選股上，AI類股可操作至台北國際電腦展前再行調節，520前可留意軍工股，4月營收及第1季季報績優股也可關注，其他包括餐飲通路、遊戲股則是短線游資焦點。