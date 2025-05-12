蔡明彥專欄／軟體、國防軍工概念 聚光

美國上周與英國簽下對等關稅方案提出以來第一份貿易協議，因目前英國對美國的貿易是逆差，而且這份協議還有很多細節要待後續進一步磋商；但消息傳出後，還是讓華爾街為之振奮。

因為可確定的是，談判結果的最終關稅稅率應會低於4月2日川普宣布對等關稅時那個讓市場為之譁然的誇張數字；但也如市場預期的，10%低消額應該逃不掉，但至少肅殺氣氛已降低不少，有利反彈行情延續。

台灣由於對美貿易順差大，在川普政府的關稅邏輯下，台、美雙方如何調整，以降低美方逆差，市場預期不外乎：增加對美採購，包括軍購、能源等；增加美國當地生產，一如當年日本汽車廠開始到美國設廠一樣。當然另一個選項，就是造成上周國內匯市大震撼的匯率調整機制。

由於台灣出口最大的項目包括半導體以及伺服器，在市場都沒競爭對手，且實際上台灣廠商都是替主要美國科技廠代工。因此，站在美國的立場，最在意的其實是供應鏈穩定與否的國安問題。因此預期美國必須同步施壓自己國內科技大廠為台灣業者登陸美國生產埋單，才能消除中共在台海周圍虎視眈眈可能導致美國科技業斷鏈的威脅。

由於半導體產業鏈的建置、生產良率的提升難以一蹴可幾，研判川普政府可能給予時間表讓廠商做調整。由於台、美關稅談判結果尚不明朗，預期仍將壓抑近期台股表現。

大部分上市櫃公司第1季財報已經發布，如先前預期，人工智慧（AI）伺服器廠商在取得晶片供應後，業績多如公司預期的大幅成長，其中銅箔基板（CCL）、電池備援模組（BBU）、散熱元件等高毛利零組件廠商獲利表現更令市場驚豔，台光電股價甚至再創波段新高。

由於對等關稅延後上路，多數廠商都想把握住「人道通路」尚開通前加速備貨，因此，第2季業績可望呈現淡季不淡；但對全年展望，近期很多美國廠商在財報發布後，都因前景難料而取消財測，增加後市預測的難度。

此外，從景氣循環經驗來看，台灣的景氣對策信號在這波搶拉貨潮帶動下，預期上半年有機會持續維持在黃紅燈之上；但就歷史數據來看，景氣燈號維持在黃紅燈之上最長16個月。

而本波景氣燈號自去年4月以來，研判出現黃紅燈的月數已超過12個月，加上基期逐漸墊高，以台積電為例，營收年成長率預估到今年第4季將下滑至10%以內，而這還沒考慮關稅最終結果可能的影響，台灣景氣燈號第2季後恐有開始逐月降溫可能。

此外，台股股價淨值比（PBR）在4月殺盤中一度下探到1.86倍，只略高於2000年以來均值1.8倍。但經過近期的反彈，又再度回到2.1倍，相當於一個標差水準，也真的稱不上便宜。

就盤面來觀察，目前股價仍在年線之上且半年線高於年線的技術面多頭個股只剩不到200檔，而且裡頭還有不少個股線型已呈現均線逐漸糾結、股價無力再上攻、成交量也大幅萎縮的做頭跡象，唯有不受關稅影響的軟體、國防軍工概念股尚能維持多頭型態，較能吸引市場買盤介入做多。

至於跌深反彈的個股，若無法扭轉愈盤愈低的空頭走勢慣性，建議投資人耐心等候，不宜輕易追價。

（作者是群益投顧董事長）