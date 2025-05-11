就市論勢／營建、航空、觀光 可留意

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

台灣主計總處最新公布數據顯示，第1季GDP年增5.37%，進出口同步成長約20%，顯示經濟狀況良好且外部需求強勁，固定投資（含存貨）增長14.7%，但消費增速放緩至1.22%。

基礎原物料、食品暨紡織等類股庫存偏低，具備補庫存潛力，可望帶動出貨動能。但需留意美國關稅政策威脅可能持續加劇貿易緊張，削弱今年全球經濟動能，進而影響台股走勢。

展望後市，AI需求仍將有助支撐台灣出口，但若美國關稅政策持續升溫，可能抑制全球經貿成長，影響下半年台灣出口與經濟動能。

投資建議

近期非常態的匯率波動，對美元營收較高但對沖比率低的電子代工族群造成直接影響；反之，相對有利內需或進口導向族群，例如持有大量土地和房產的營建類股，以及航空觀光等產業。

短期來看，匯率變動對電子硬體供應鏈的負面影響預計在第2季財報顯現。半導體產業由於大多數企業毛利率較高，相對能有效抵禦匯率變動衝擊。

匯率 美國

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