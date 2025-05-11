逸達營收／4月5,883萬元月增107%、年增18% 前四月年增10%

逸達（6576）公告4月合併營收約5,883萬元，月增107%，年增18%；累計今年前四月合併營收約1.69億元，較去年同期成長10%。

逸達表示，4月合併營收包含供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商之銷貨收入4,032萬元、CAMCEVI六個月劑型美國終端市場之銷售分潤1,070萬元，以及服務收入781萬元。

CAMCEVI六個月劑型甫於德國上市，與主導歐盟地區的授權夥伴團隊對於相關銷售數據的溝通機制尚在建立協調中，相關權利金收入將於確認後認列。

逸達表示，CAMCEVI六個月劑型4月美國終端市場銷售量2,219支，較上月的1,630支增加36%，創下今年新高。CAMCEVI三個月劑型之歐美藥證申請皆已順利進入實質審查。今年CAMCEVI相關營收可望於下半年預計取得三個月劑型美國藥證里程金的助攻下，從現有基礎上再大幅成長。