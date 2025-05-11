逸達營收／4月5,883萬元月增107%、年增18% 前四月年增10%
逸達（6576）公告4月合併營收約5,883萬元，月增107%，年增18%；累計今年前四月合併營收約1.69億元，較去年同期成長10%。
逸達表示，4月合併營收包含供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商之銷貨收入4,032萬元、CAMCEVI六個月劑型美國終端市場之銷售分潤1,070萬元，以及服務收入781萬元。
CAMCEVI六個月劑型甫於德國上市，與主導歐盟地區的授權夥伴團隊對於相關銷售數據的溝通機制尚在建立協調中，相關權利金收入將於確認後認列。
逸達表示，CAMCEVI六個月劑型4月美國終端市場銷售量2,219支，較上月的1,630支增加36%，創下今年新高。CAMCEVI三個月劑型之歐美藥證申請皆已順利進入實質審查。今年CAMCEVI相關營收可望於下半年預計取得三個月劑型美國藥證里程金的助攻下，從現有基礎上再大幅成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言