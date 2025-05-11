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台股觀望美中談判 本周聚焦MSCI、台積技術論壇

中央社／ 台北11日電

全球關注美中貿易談判進展，台股本周也將迎來科技業重量級法人說明會、MSCI半年度調整結果、台積電本周全球技術論壇等市場關注焦點。法人表示，台股能否延續上周反彈走勢，將視資金動能而定。

台股8日終場站上20900點大關，上漲371.64點，收20915.04點，漲幅1.81%；台股上周上漲127.4點，周線連3紅。

永豐投顧表示，在美中談判及美國總統川普釋出支持股市言論的激勵下，8日台股開高震盪走高，大盤指數站上20900點，短線有繼續上攻的架式；配合台積電營收表現，台股有望向季線反壓推進。

永豐投顧指出，從今年3月底迄今，台幣已升值9%以上，對於以出口為主的產業及持有大量外幣資產的金融業，勢必要在半年報揭露匯損，此為第3季台股的風險因素。

本周將有多場重量級法說會召開，包括大型權值股鴻海、華碩、英業達、廣達等，法人指出，若法說會釋出正面訊息，將有機會激勵市場信心。

此外，指數編纂公司MSCI（明晟）將於14日凌晨公布半年度調整結果，29日收盤生效；台積電則將在本周於新竹舉辦全球技術論壇，重點將放在A14製程技術、先進封裝技術及產能布局等議題。

台積電 台股

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