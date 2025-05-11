台股觀望美中談判 本周聚焦MSCI、台積技術論壇
全球關注美中貿易談判進展，台股本周也將迎來科技業重量級法人說明會、MSCI半年度調整結果、台積電本周全球技術論壇等市場關注焦點。法人表示，台股能否延續上周反彈走勢，將視資金動能而定。
台股8日終場站上20900點大關，上漲371.64點，收20915.04點，漲幅1.81%；台股上周上漲127.4點，周線連3紅。
永豐投顧表示，在美中談判及美國總統川普釋出支持股市言論的激勵下，8日台股開高震盪走高，大盤指數站上20900點，短線有繼續上攻的架式；配合台積電營收表現，台股有望向季線反壓推進。
永豐投顧指出，從今年3月底迄今，台幣已升值9%以上，對於以出口為主的產業及持有大量外幣資產的金融業，勢必要在半年報揭露匯損，此為第3季台股的風險因素。
本周將有多場重量級法說會召開，包括大型權值股鴻海、華碩、英業達、廣達等，法人指出，若法說會釋出正面訊息，將有機會激勵市場信心。
此外，指數編纂公司MSCI（明晟）將於14日凌晨公布半年度調整結果，29日收盤生效；台積電則將在本周於新竹舉辦全球技術論壇，重點將放在A14製程技術、先進封裝技術及產能布局等議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言