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台積電重返五日線！台股收最高 周線三連紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數9日上漲371點，收在20,915點，成交量約3,030億元。籌碼面部分，三大法人買超237億元，其中外資現貨買超227億元，期貨淨空單增加3,251口至33,271口；投信買超14億元，自營商賣超4億元。上周台股上漲127點，漲幅0.6%，周線三連紅。

永豐期貨指出，8日美國公布與英國達成新的貿易協議，加上美國總統川普表示現在是買股票的好時機，使得美股四大指數上漲。9日台股方面受美股影響，加上台積電（2330）收盤將公布營收，早盤下跌家數較多走勢較弱，但十點過後台股走勢較為樂觀且台積電成功站回五日線，熱門股方面由於5月下旬COMPUTEX將登場，相關的AI族群表現較為強勢。

永豐期貨分析，雖9日台股上漲且收最高，但對於台灣最為相關的半導體關稅細節尚未公布細節，整體走勢仍為區間震盪，另外美國財政部長及中國大陸國務院副總理雙方將在周末於瑞士進行談判，投資人須留意談判結果及半導體關稅細節的突襲。

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