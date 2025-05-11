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業績耀眼強棒反彈先鋒 統一實、萬海等股價突破「川普缺口」

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股近來大漲小回，走出一波彈升格局。聯合報系資料照
台股近來大漲小回，走出一波彈升格局。聯合報系資料照

台股近來大漲小回，走出一波彈升格局。專家指出，由於「漲時重勢」，篩選近五日獲三大法人買超逾3,000張，帶動股價領先突破4月2日川普缺口、且前四月累計營收年增達二位數的16檔「反彈急先鋒股」，包括統一實（9907）、萬海（2615）、廣達（2382）等將是後市台股盤面領漲抗跌的焦點。

兆豐投顧董事長李秀利表示，指數周K線連三紅有利多頭氣勢；永豐投顧也表示，新台幣急升並未使大盤跌破5日線，多方有意繼續上攻，目前大盤已突破前高，上檔只有季線與年線的阻擋，台股有望觸及季線。

凱基投顧董事長朱晏民認為，大盤仍處反彈軌道，現階段須觀察美中關稅談判進度及美國開徵晶片稅變數。

群益投顧董事長蔡明彥表示，這些率先反彈的個股前四月營收表現佳，第2季又有急單效應下，業績仍可望表現耀眼。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

根據統計，上市櫃公司前四月營收年增率達兩位數，近一周獲三大法人買超逾3,000張，股價突破4月2日收盤價的個股，包括：玉山金、統一實、萬海、緯創、廣達、上海商銀、台達電、台光電、奇鋐、文曄、聯茂、長華*、日電貿、國喬及建準。

AI族群仍為股市主軸，遭錯殺的台光電、廣達、緯創、台達電、奇鋐以及建準等自低點反彈以來走勢強勁，緯創及廣達近一周都有1.5萬張以上的法人買超；市場預期的急單效應也反映在通路商的文曄、長華*以及日電貿，文曄第1季稅後純益27億元，年增 70%；日電貿4月營收14.4億元，月增23.6%、年增51.6%，吸引法人買盤力挺。

玉山金今年第1季業績創多項新高，前四月每股稅後盈餘0.71元也創紀錄，後續又有併購保德信投信的發展，三大法人近周買超8.1萬張、約24億元；國喬全持股的泉州國亨今年2 月投產推升3月營收暴增，外資近一周大舉加碼。

蔡明彥表示，現階段有急單拉貨將反映在第2季業績表現，許多個股已開始反應基本面帶來的股價支撐，可望拉動大盤攻克季線反壓。

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