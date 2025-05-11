內需、軍工族 預約520行情

股市520行情向來被投資人期待，進入關鍵時刻，受新台幣急升及全球地緣政治影響，有利內需及軍工股走勢；COMPUTEX即將到來，更激勵第1季財報繳出亮眼成績的AI族群；內需及科技各擁題材，將有利多頭推升520行情不斷發酵。

富邦投顧董事長陳奕光認為，七成股票已回補4月2日至7日間的跳空下跌缺口，外資持續買超的資金行情也在進行中，對股市具正面助益。

新光投信董事長劉坤錫表示，大盤指數雖在區間整理，但520行情可寄予厚望，要延續則還要觀察我國與美國的關稅談判能否帶來好消息。群益投顧總經理范振鴻表示，看好軍工股在520行情的表現。

根據統計，三大法人近一周買超個股中，多屬內需及軍工概念股，包括大成（1210）、卜蜂（1215）、亞航、台汽電、長榮航太、寶雅、中保科與晟田，以及AI相關的廣達、緯創、台達電、台光電、勤誠、智邦、緯穎與京鼎等，股價都站上5日均線及季線，展現強勁走勢。

安聯投信台股團隊表示，AI伺服器GB200直通率已改善，第2季出貨可望較第1季增加近10倍；GB300改回GB200的Bianca設計，雖整櫃效能改善幅度低於原設計，但有利於實際量產進度。

統一投顧董事長黎方國也說，輝達執行長黃仁勳將來台，受矚目的COMPUTEX在5月20日開展，AI相關話題將再被熱議，並成為台股盤面上焦點。

新台幣上周急升激勵買盤追搶大成、卜蜂，不受匯率或關稅影響的寶雅及中保科，繳出亮麗業績也吸引法人買盤加持。此外，亞航單周漲幅約14%，長榮航太與晟田的股價也展現強勢。范振鴻說，地緣政治議題蔓延全球，歐洲的軍工股漲幅很大，台灣軍工股可望跟進。

陳奕光表示，資金面有外資持續買超，散戶指標的資減券增有利多頭局勢。