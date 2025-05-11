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「AI教父」下周將訪台 黃仁勳概念股外資卡位

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
「AI教父」黃仁勳下周將訪台，19日在COMPUTEX 2025發表主題演講。 路透
「AI教父」黃仁勳下周將訪台，19日在COMPUTEX 2025發表主題演講。 路透

AI教父」黃仁勳下周將訪台，19日在COMPUTEX 2025發表主題演講。外資法人資金近期率先卡位包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等「黃仁勳概念股」，使短線AI題材再度發酵。

市場預期，隨著COMPUTEX 2025登場在即，AI伺服器及關鍵零組件供應鏈，將持續成為資金關注焦點，而輝達AI伺服器相關的GB200、GB300機種的量產與出貨進展，亦是觀察產業動能的重要指標之一。

外資近一周大買台股780.5億元，買超標的多與AI或權值股為主，頗有率先卡位跡象。篩選近五日外資買超千張以上、4月合併營收年增率逾5%的「黃仁勳概念股」，包括台積電、鴻海、緯創、廣達、英業達、台達電、京元電子、光寶科、微星、技嘉、立端、聯發科、日月光投控、華碩等。

摩根士丹利（大摩）證券分析，輝達（NVIDIA）新一代GB200 NVL72機櫃進入量產階段，4月出貨量顯著提升。根據業界消息，4月整體GB200機櫃出貨量約1,500台，顯示AI需求驅動下，資料中心建置步伐加快。其中，鴻海出貨約1,000台；廣達出貨約300至400台；緯創則出貨100至150台。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，儘管匯率波動帶來短期財務壓力，但並未改變台積電的長線結構性獲利能力，無需過度擔憂。目前台積電股價於2026年預估本益比約12.5 倍，股息殖利率約2%，整體評價仍具吸引力。因此詹家鴻重申對台積電「優於大盤」評等。

外資高盛證券近期調整優先買進名單，最新納入聯發科。高盛科技產業分析師呂昆霖表示，聯發科正穩步推進AI及多元應用布局，包括智慧型手機業務、智慧型終端產品、5G數據機、車用市場、AI ASIC業務等。

AI 台積電 聯發科

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