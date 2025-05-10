動盪五月天 台股高股息基金擁漲升股利題材趨吉避凶

台股高股息主題基金今年來表現相對抗震。法人表示，股東會旺季伴隨而來的漲升股利發放題材，除了挹注大盤資金動能，亦可做為動盪五月天趨吉避凶的投資策略，建議可透過主動式操作的台股高股息主題基金，藉由股息、各產業龍頭及AI成長布局，提升台股資產抗震能力並兼顧長期報酬潛力。

今年來台股大盤高低點落差逾6,000點，導致台股基金績效翻黑。復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台股面臨關稅戰、匯率戰等不確定性，導致行情忽多忽空。

楊聖民指出，為因應接下的除權息旺季，建議在行情震盪期間鎖定優質高息股，並低接具成長契機的產業龍頭及大型權值股，或留意受惠壽險接軌IFRS17高股息股，兼顧股息、資本利得收益機會，同時因應新台幣升值趨勢酌量布局內需傳產題材。

楊聖民認為，科技電子類股是台股最具競爭優勢的產業類別，長期報酬成長性優於大盤，一旦關稅等市場不確定性因素消除，處於成長趨勢的AI供應鏈將重回市場主旋律，建議透過科技搭配息收雙主軸布局，卡位行情反彈及中長線投資契機。