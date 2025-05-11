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MSCI調成分股 29日尾盤生效
MSCI（明晟）最新半年度調整，預計將在台北時間5月14日凌晨公布結果，並於29日尾盤生效。法人圈根據最近一季台股表現、個股市值排名變動等因素，推估川湖（2059）、文曄（3036）、大成鋼（2027）、群光（2385）、東陽（1319）等五檔有機會獲選為成分股。
MSCI每年共有四次季度調整，調整時間分別落在2、5、8、及11月。
其中2及8月為季度調整，5與11月的半年度調整較為重要，調整幅度通常也較大，一般來說都會引動外資資金的移動，因而成為市場關注的焦點。
此次MSCI調整，投資人的焦點，除了台股權重的變化外，更關注成分股的新增與刪除。
根據統計，在各家法人機構看好此次的新增成分股上，總計主要集中在川湖、文曄、大成鋼、群光、東陽等五檔，其中，近五日外資已提前押寶的有大成鋼、文曄、東陽、川湖等。
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