ETN趨勢導航／富邦行動通訊 N 周漲2.6%

台股本周因美中貿易緊張情勢緩解、川普傳出撤銷拜登時代AI晶片出口管制，風險偏好情緒大振，先抑後揚收在高點，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦行動通訊N（020012）單周上漲2.68%居冠。

雖然美聯準會（Fed）鮑爾釋出偏鷹訊息，所幸川普關稅政策延續放軟步調，除美中官員將進行貿易談判，美英亦達成新貿易協議，帶動美股四大指數續揚，台股同步震盪盤高，統計集中市場單周漲127點或0.61%，連三漲，櫃買市場周線跌0.34點或0.15%，終止連三紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，有逾半數績效打敗兩市大盤，富邦行動通訊N上漲2.68%，登上本周冠軍寶座，元大綠能N、富邦蘋果正二N分居二、三，單周漲幅各為2.58%、2.44%。

本周前段班主要分布於高股息、市值型、電動車等特色，包括統一價值成長30N、統一微波高息20N、統一特選台灣5GN、統一智慧電動車N、元大特選電動車N、富邦存股雙十N、元大加權N等，漲幅在1.10%至2.17%不等。