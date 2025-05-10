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就市論勢／高殖利率、內需消費 搶鏡
盤勢分析
台股昨（9）日受到美股四大指數全面走揚激勵，加上重要權值股領軍，以及外資連六買挹注市場信心，終場漲371點、以20,915點作收，成交量2,998億元，周線收紅。
美股超級財報周與美國對等關稅消息，是牽動近期盤面走勢主要因素。其中就關稅消息，美國與英國達成貿易協議，提振市場信心，激勵美股四大指數全面收紅。
投資建議
議題發展可留意三方向：一是半導體關稅後續可能比照鋼鋁或汽車課稅邏輯，影響可控；其次，近期匯市波動雖讓企業獲利承壓，但對資金與評價面偏正向，整體影響中性偏正向；三是今年企業獲利部分因關稅與匯率下修，但整體企業獲利仍有望成長，布局應更重視基本面與評價面。
就投資建議，方向上可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、美墨加協定、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群，或為關稅不確定性下避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現。
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