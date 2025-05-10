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興櫃一周回顧／智新生技飆升291%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，353檔興櫃個股本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.09%，表現最強興櫃股由新掛牌的生技醫療股智新生技*（7832）奪下，周漲幅高達291.2%。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額78.89億元、成交1.43億股、成交9.23萬筆，在交易天數增加下，三項數據均高於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周25檔降至12檔。

本周漲幅前十強落在11.2%至291.2%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列四檔最多，其次為生技醫療業三檔，其他產業有兩檔，綠能環保一檔。

本周漲幅前十強依序為從事RNA核酸藥物研發智新生技*291.2%、半導體股奇邑58.7%、電子零組件股睿騰能源31.8%、資訊服務股甲尚20.19%、半導體股眾智20.19%、綠能環保股佳運15.4%、保健食品股麗彤15.1%、精準醫療股康聯生醫14.6%、焚化處理股利百景13.4%、汽車股聖州11.2%。

這周有四檔新掛牌股，其中從事RNA核酸藥物研發的智新生技*上演蜜月行情，股價大漲291.2%最亮眼、電子零組件股睿騰能源也大漲31.8%、半導體股創新服務漲幅也來到4.5%、運動休閒股歐都納則呈現拉回。

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