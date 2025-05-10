一周熱門零股／台積電、00878 人氣旺

台股本周焦點在於新台幣暴走、美英達成關稅協議、川普擬修改拜登版本AI晶片出口禁令等，但在行情重返攀高後，零股投資人抄底買盤持續退場，其中台積電（2330）、高股息與市值型ETF是本周零股市場聚焦點。

市場專家指出，短線影響市場焦點，首先是新台幣本周上半周暴走走勢，拖累行情下滑，但隨後川普政策又成為行情反彈推手，最新焦點在於川普宣布與英國達成初步貿易協議，英國將大幅增加美國牛肉、乙醇及農民生產的幾乎所有產品出口許可，另美中周末於瑞士對談，川普考慮最快下周將中國大陸關稅從145%下調，帶動台積電等AI供應鏈再次成為零股交投重心。