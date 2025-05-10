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散熱三傑 奇鋐最看好

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，目前奇鋐（3017）、雙鴻、建準等三家散熱廠受惠出貨持續成長，2025年第2季營收預估將季增超過10%，表現亮眼，整體產業未來持續看旺，其中給予奇鋐「優於大盤」評等，雙鴻、建準是「中立」。

大摩指出，樂觀看待台灣第2季散熱零組件廠，主因伺服器相關出貨持續成長，特別是液冷方案放量出貨及提前拉貨動能推升營運。

個股部分，大摩說明，奇鋐4月營收91.08億元，月增7%、年增76%，歷史新高，相較原先預估高出7%。此表現反映Blackwell平台相關冷板模組出貨強勁，以及在關稅不確定性下提前拉貨動能也有一定貢獻。

雙鴻4月營收20.17億元，月增16%、年增66%，歷史新高，主要受惠液冷與顯卡（VGA）出貨加速成長。公司預期2025年第2季營收將呈現雙位數季增表現，不過5月與6月營收可能會隨客戶拉貨力道變化略為月減。

建準4月營收16.28億元，月增4%、年增33%，創下新高。

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