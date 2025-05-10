台股外資連六買 狂敲千億…激勵指數攀波段新高

新台幣近來急升，帶動外資5月來六個交易日天天買超，累計買超1,168.1億元，聚焦台積電（2330）、鴻海、中信金、新光金等電金權值股，激勵台股反彈，昨（9）日加權指數大漲371點收20,915點，攀本波反彈新高。

統計5月以來外資買超前十大個股，包括：中信金、玉山金、彰銀、新光金、凱基金、台積電、鴻海、永豐金、友達、兆豐金等。廣達、緯創、中華電、英業達等大型電子股，買超張數都逾萬張。

5月以來外資買超金額

市場專家指出，台股重量級AI指標股仍是外資看好標的。金融股近來因台幣升值，市場擔憂影響壽險公司美元資產，導致股價走弱。但由於多家金融股公布的配息多優於預期，修正後股價反墊高殖利率，吸引外資逢低增持。

台股昨日在美英敲定貿易協議、川普二度喊買股票、台積電營收創高等利多發酵下，帶動台股開盤大漲147點，盤中各方買盤匯聚，指數一路走升，終場收最高，攀本波反彈新高，成交量擴增至3,031億元；周線上漲127點、漲幅0.6%，連三漲。

總計自4月9日低點起漲以來，台股波段漲幅達20.3%，進入技術面多頭市場，只差大約2%，就能收復川普4月2日宣布對等關稅以來所有失土。

盤面上電子股重掌攻堅大旗，類股大漲2.2%最強勢；族群中，高速傳輸、矽光子、機器人等表現亮眼；13檔千金股漲跌互見，其中以聯發科漲2.7%最強勢，世芯-KY跌1.9%最疲軟。

三大法人共計買超台股237.4億元。其中外資買超227.3億元、投信買超14億元、自營商賣超4億元。八大公股行庫調節72.1億元。

中信投顧分析，整體而言，台股技術面及資金面偏多發展，但需靜待美股再次表態，搭配成交補量，才有突破21,000點關卡機會。

展望後市，綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，短線在利空消化、籌碼沉澱後，台股再次大跌機率相對低，甚至可望回補4月初對等關稅跳空缺口，延續升勢；不過後續要持續大漲，仍需更多利多支持。

下周除了是4月營收最後公布日，近日上市櫃公司陸續公布首季財報，14日還有鴻海法說會，緯創、遠傳等大型股也將在下周舉行股東會，外傳輝達執行長黃仁勳將提前於12日來台，都是觀察重點。