川普喊買股 台指期夜盤開盤漲不動

雖美國總統川普高喊買股，但由於美股電子盤9日全場漲勢有限，使得下午3點開盤的台指期夜盤走勢，始終呈現震盪整理格局。截至晚間9點30分，台指期報20,850點，維持在平盤附近，其間指數最高來到20,883點，最低下探至20,792點，高低差91點。

雖川普在宣布與英國達成對等關稅初步協議，加上中將在瑞士展開破冰會談，直言：「現在最好趕快去買股票。」但美股電子盤交易並未見持續大漲走勢下，連帶也影響台指期夜盤走勢。

9日台指期夜盤以20,852點、上漲7點開出後，雖多單買盤連續敲進，指數一度翻紅，不過很快就在市場賣壓出籠下，指數翻落盤下，更一路向下探底。傍晚時，指數下探至最低點20,792點後，便在買盤推升下收斂跌點，行情呈狹幅整理格局。

其中，台積電（2330）期貨在美股開盤後，未隨那斯達克、費城半導體等科技股反彈走勢，僅在950元平盤上下小幅震盪，電子、半導體期貨也在平盤附近游走。

台股9日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲371點，收20,915點，其中，外資現貨買超227.3億元，連六買、合計買超金額達1,168.3億元，同時，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,251口、至33,271口，顯示外資在翻多之際，仍利用期貨避險，仍將是台股後市觀盤焦點；投信買超14.1億元，自營商賣超4億元，三大法合計買超237.4億元。

期貨專家建議，就台股技術面觀察，9日大盤開高走高，不僅重返5日線，化解前二日連續收黑K所引發的短線回檔疑慮，而且收盤20,915點突破短線壓力20,885點，再寫波段反彈新高，後市只需力守9日盤中低點20,643點，大盤可望維持短線強勢，上檔有望挑戰4月7日、川普缺口21,235點、甚至21,426點季線。