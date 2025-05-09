台股本週上漲127點 上市公司總市值升至67兆元
台股本週先蹲後跳，先受到新台幣急升影響而下跌，之後回穩，週五集中市場指數收在20915.04點，本週漲127.4點或0.61%，根據證交所統計，全體上市公司總市值升至新台幣67兆2714億元，較上週五增加4134.94億元。
產業別指數方面，本週以油電燃氣類指數上漲9.44%，漲幅最大；跌幅最大則是居家生活類指數下跌3.10%。其他未含金融類指數上漲140.96點，漲幅約0.78%，未含電子類指數上漲135.21點，漲幅約0.74%，未含金融電子類指數上漲214.74點，漲幅約1.59%。
本週全體上市股票成交金額1兆4037億元，股票成交量週轉率1.91%，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額4100.44億元，占全體上市股票交易金額比重29.21%；電子零組件類成交金額1631.80億元，占比11.62%；電腦及週邊設備類成交金額1458.50億元，占比10.39%。
累計今年初開盤迄今共81個交易日，集中市場總成交金額27兆9534億元，市場日平均成交金額3451.05億元，股票成交量週轉率31.99%，股票日平均成交量週轉率0.39%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言