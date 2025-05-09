快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

證交所參與2025 SusHi Tech Tokyo 展現臺灣資本市場實力

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
證交所、Startup Island TAIWAN及臺灣新創團隊於 SusHi Tech Tokyo 展會合影。(臺灣證券交易所/提供)
證交所、Startup Island TAIWAN及臺灣新創團隊於 SusHi Tech Tokyo 展會合影。(臺灣證券交易所/提供)

為拓展亞洲創新生態圈，臺灣證券交易所日前攜手國發會新創旗艦品牌Startup Island TAIWAN(SIT)，赴日參與亞洲規模最大的新創盛會之一「2025 SusHi Tech Tokyo」，展開「2025 Taiwan AI Tech Week」及「Unicorn Summit」。

證交所表示，活動期間設立臺灣館，集結逾20家臺灣頂尖新創團隊，展現臺灣在人工智慧與創新科技的堅強實力，並結合國家新創品牌國際聲量及資本市場豐厚資源，積極鏈結亞洲創新生態圈。

東京都廳自2023年起舉辦「SusHi Tech Tokyo」，每年5月邀集全球領袖共襄盛舉，聚焦永續城市、尖端科技與創業生態圈等關鍵議題，吸引來自世界各地的新創公司、投資人、大型企業及市場代表參與。

繼 2024 年國發會SIT率團參與後，今年更再度攜手證交所，共同深化臺灣資本市場與亞洲創新市場的鏈結。

證交所參與「Unicorn Summit」及SusHi Tech 「Beyond Semiconductors: Taiwan’s Next AI Leap」舞台活動，發表專題演講，說明臺灣資本市場優勢、臺灣創新板上市機制，鼓勵創新公司善用資本市場籌資，挹注成長動能，進而拓展國際業務、吸引優秀人才並強化國際連結。

「Unicorn Summit」現場雲集來自臺灣、日本及韓國的高潛力新創團隊，涵蓋AI、數位科技、雲端服務、生技醫療等熱門產業領域，交流氣氛熱烈，共同分享打造亞洲獨角獸的經驗與洞見。

證交所近來借力KPMG「東南亞創新資本平台」深耕東南亞，亦結合策略夥伴力量，強化日、韓等東北亞地區的合作交流，吸引更多亞洲頂尖創新企業來臺上市，推動臺灣創新板成為亞洲創新企業的首選籌資平台。

東南亞 證交所 資本市場

延伸閱讀

證交所參與2025 SusHi Tech Tokyo 展現台灣資本市場實力

一張不賣⋯國發會把台積電（2330）抱緊緊！網曝未來股價走勢

中傑延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

4月股災投資人勇敢進場 有交易戶數連3升至414萬戶

相關新聞

台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

台股大漲，預備上攻川普關稅跳空缺口，9日早盤以20,690.8點開出，終場收最高20,915.04點，上漲371.64點...

台股本週上漲127點 上市公司總市值升至67兆元

台股本週先蹲後跳，先受到新台幣急升影響而下跌，之後回穩，週五集中市場指數收在20915.04點，本週漲127.4點或0....

證交所參與2025 SusHi Tech Tokyo 展現臺灣資本市場實力

為拓展亞洲創新生態圈，臺灣證券交易所日前攜手國發會新創旗艦品牌Startup Island TAIWAN(SIT)，赴日...

外資本周買超780億元 周買超前十大個股竟是清一色這類股

台股9日以20,915.04點收盤，上漲371.64點，本周上漲127.4點， 周漲幅0.61%，本周外資買超達780....

外資買超227億元 買超最多竟是這類股、台積進前十買超股

台股9日收在20,915.04點，上漲371.64點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超227.32億元，連六買，統計...

證交所參與2025 SusHi Tech Tokyo 展現台灣資本市場實力

臺灣證券交易所攜手國家發展委員會新創旗艦品牌Startup Island TAIWAN(SIT)，5月7日至9日赴日本參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。