外資本周買超780億元 周買超前十大個股竟是清一色這類股

台股9日以20,915.04點收盤，上漲371.64點，本周上漲127.4點，周漲幅0.61%，本周外資買超達780.56億元，統計外資買賣超個股發現，本周買超前十名中，清一色是金融股，周買超冠軍是中信金（2891），合計本周獲外資買超逾10萬張，其次則是玉山金（2884）及彰銀（2801）；台積電（2330）本周則獲外資買超27,191張。

集中市場本周上漲127.4點，周線連3紅，三大法人本周合計買超418.79億元，包括外資買超780.56億元，投信賣超12.99億元，自營商賣超（合計）348.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超117.66億元、自營商（避險）賣超231.12億元。

觀察本周5大權值股表現，台積電收在949元，周跌0.11%，期間股價最高達957元、最低為911元；聯發科（2454）周漲1.92%，收1,325元，期間最高1,335元、最低1,265元；鴻海（2317）周跌0.34%、收147元，期間最高149元、最低142元；富邦金（2881）周跌8.94%、收77.4元，期間最高80.8元、最低76.7元；中華電（2412）周漲1.95%、收131元，期間最高131元、最低128.5元。

以本周股價表現來看，周漲幅前十大個股中，遊戲股進榜4檔最多，其次為新台幣升值相關概念股，依股價漲幅排序分別為，易飛網（2734）漲幅40.36%、收26.95元；燦星旅（2719）漲36.9%、收45.45元；泰偉（3064）漲32.7%、收62.7元；寬宏藝術（6596）漲31.96%、收118.5元；昱泉（6169）漲31.37%、收26.8元；聯寶漲29.38%、收51.3元；五福（2745）漲28.78%、收132元；台灣虎航（6757）漲25.73%、收108元；弘煜科（6482）漲25.5%、收88.1元；宇峻（3546）漲24.76%、收128.5元。

統計本周外資買超前十大個股依序是中信金、玉山金、彰銀、新光金（2888）、凱基金（2883）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）、臺企銀（2834）、華南金（2880）等， 清一色是金融股；另外，台積電本周獲外資買超27,191張，鴻海本周也獲外資買超26,761張。