外資買超227億元 買超最多竟是這類股、台積進前十買超股

台股9日收在20,915.04點，上漲371.64點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超227.32億元，連六買，統計外資買賣超個股發現，金融股有6檔擠進外資買超前十名中，買超冠軍為玉山金（2884），單日獲外資買超49,529張，台積電（2330）則是唯一進榜的科技股。

台股9日開高走高，終場收在最高點，由權王台積電領軍上攻，電子股、金融股齊漲，傳產股包括航運、汽車、塑膠、紡織、油電燃氣等類股都上漲逾1%收盤，資金搶進矽光子、機器人等族群。

電子族群以半導體上漲逾2%最強，電腦周邊、通信網路漲幅也都超過1%；台積電收在949元，上漲31元，漲幅3.38%，市值24兆6,101億元；影響大盤指數約260點。

台股以9日最高點收盤，三大法人買超234.83億元，包括外資買超227.32億元，連六買，投信買超11.52億元，自營商賣超（合計）4.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.21億元、自營商（避險）賣超1.8億元。