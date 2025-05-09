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外資買超227億元 買超最多竟是這類股、台積進前十買超股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前10名。（資料來源：證交所）
外資賣超前10名。（資料來源：證交所）

台股9日收在20,915.04點，上漲371.64點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超227.32億元，連六買，統計外資買賣超個股發現，金融股有6檔擠進外資買超前十名中，買超冠軍為玉山金（2884），單日獲外資買超49,529張，台積電（2330）則是唯一進榜的科技股。

台股9日開高走高，終場收在最高點，由權王台積電領軍上攻，電子股、金融股齊漲，傳產股包括航運、汽車、塑膠、紡織、油電燃氣等類股都上漲逾1%收盤，資金搶進矽光子、機器人等族群。

電子族群以半導體上漲逾2%最強，電腦周邊、通信網路漲幅也都超過1%；台積電收在949元，上漲31元，漲幅3.38%，市值24兆6,101億元；影響大盤指數約260點。

台股以9日最高點收盤，三大法人買超234.83億元，包括外資買超227.32億元，連六買，投信買超11.52億元，自營商賣超（合計）4.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.21億元、自營商（避險）賣超1.8億元。

統計外資買超前十大個股發現，買超前四名都是金融股，買超玉山金49,529張最多，其次是買超永豐金（2890）24,649張，買超新光金（2888）16,769張居第三；台積電則是唯一進榜前十大外資買超股的科技股，外資買超14,505張。

外資買超前10名。（資料來源：證交所）
外資買超前10名。（資料來源：證交所）

台積電 外資

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