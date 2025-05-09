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萬海營收／4月114.38億元、超出預期 年增13.16%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運（2615）於9日公告2025年4月合併營收為114.38億元，受到4月分天數少一天，呈現月減2.94%，但年增13.16%；累計全年營收485.28億元，年增28.63%。

萬海今年前4個月亞洲區間航線的運費比去年同期成長逾3成，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約4成，將有助於營運穩定增長。此外，美國線長約合約價相較去年也有3至4成的漲幅，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號。

但近期航運市場，受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。萬海認為，2025年亞洲到北美線的長約簽訂情況比市場預期好，價格跟數量同步上揚；美國線長約平均漲幅較去年同期成長3-4成，有助於下半年營收、獲利維持穩健。

萬海認為，除非美國的終端需求全部消失，不然早晚有一天一定要出貨，民生必需品需求出貨需求會慢慢出現，只是時間早、晚的問題。即便目前美中都面臨高關稅，美西、美東航線的貨載量低迷不振；仍然有三類貨品還是持續在出貨，首先客製化傢俱，第二自動化需求的工具機台，以及民生必需單偎較低的電商產品。

營收 萬海

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