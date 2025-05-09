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證交所參與2025 SusHi Tech Tokyo 展現台灣資本市場實力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所、Startup Island TAIWAN及臺灣新創團隊於 SusHi Tech Tokyo 展會合影。(臺灣證券交易所/提供)
證交所、Startup Island TAIWAN及臺灣新創團隊於 SusHi Tech Tokyo 展會合影。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所攜手國家發展委員會新創旗艦品牌Startup Island TAIWAN(SIT)，5月7日至9日赴日本參與亞洲規模最大的新創盛會之一「2025 SusHi Tech Tokyo」，展開「2025 Taiwan AI Tech Week」及「Unicorn Summit」。活動期間設立台灣館，集結逾20家台灣頂尖新創團隊，展現臺灣在人工智慧與創新科技的堅強實力，並結合國家新創品牌國際聲量及資本市場豐厚資源，積極鏈結亞洲創新生態圈。

東京都廳自2023年起舉辦「SusHi Tech Tokyo」，每年5月邀集全球領袖共襄盛舉，聚焦永續城市、尖端科技與創業生態圈等關鍵議題，吸引來自世界各地的新創公司、投資人、大型企業及市場代表參與。繼 2024 年國發會SIT率團參與後，今年更再度攜手證交所，共同深化台灣資本市場與亞洲創新市場的鏈結。

證交所參與「Unicorn Summit」及SusHi Tech 「Beyond Semiconductors:Taiwan’s Next AI Leap」舞台活動，發表專題演講，說明台灣資本市場優勢、台灣創新板上市機制，鼓勵創新公司善用資本市場籌資，挹注成長動能，進而拓展國際業務、吸引優秀人才並強化國際連結。「Unicorn Summit」現場雲集來自台灣、日本及韓國的高潛力新創團隊，涵蓋AI、數位科技、雲端服務、生技醫療等熱門產業領域，交流氣氛熱烈，共同分享打造亞洲獨角獸的經驗與洞見。

證交所持續積極拓展亞洲創新生態圈，不僅借力KPMG「東南亞創新資本平台」深耕東南亞，亦結合策略夥伴力量，強化日、韓等東北亞地區的合作交流，吸引更多亞洲頂尖創新企業來臺上市，推動台灣創新板成為亞洲創新企業的首選籌資平台。

AI 日本 證交所

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