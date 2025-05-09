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三大法人本周買超418億元 外資5月來已回補近1,170億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股權王台積電（2330）9日大漲3.38%、收最高價949元，多頭信心大振，資金湧入矽光子、機器人、金融等族群，推升台股強漲371.64點、收20,915.04點。三大法人擴大買超234.83億元，且外資5月以來連6買，買超已達近1,170億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連6買、並擴大搶進227.32億元，投信買超11.52億元，自營商賣超（合計）4.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.21億元、自營商（避險）賣超1.8億元。

累計一周，集中市場漲127.40點、漲幅0.61%，周線連3紅；櫃買市場跌0.34點、漲幅0.15%，收223.55點，周線止步連3紅翻黑。三大法人買超418.79億元。

統計三大法人一周買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超780.56億元，投信賣超12.99億元，自營商賣超（合計）348.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超117.66億元、自營商（避險）賣超231.12億元。

觀察本周5大權值股表現：台積電周跌0.11%、收949元，期間最高957元、最低911元；聯發科（2454）周漲1.92%、收1,325元，期間最高1,335元、最低1,265元；鴻海（2317）周跌0.34%、收147元，期間最高149元、最低142元；富邦金（2881）周跌8.94%、收77.4元，期間最高80.8元、最低76.7元；中華電（2412）周漲1.95%、收131元，期間最高131元、最低128.5元。

此外，本周漲幅前10大個股，以遊戲股占4檔最多，其次為台幣升值相關概念股。依股價漲幅排序分別為：易飛網（2734）漲40.36%、收26.95元；燦星旅（2719）漲36.9%、收45.45元；泰偉（3064）漲32.7%、收62.7元；寬宏藝術（6596）漲31.96%、收118.5元；昱泉（6169）漲31.37%、收26.8元；聯寶（6821）漲29.38%、收51.3元；五福（2745）漲28.78%、收132元；台灣虎航（6757）漲25.73%、收108元；弘煜科（6482）漲25.5%、收88.1元；宇峻（3546）漲24.76%、收128.5元。

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