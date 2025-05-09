台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

台股大漲，預備上攻川普關稅跳空缺口，9日早盤以20,690.8點開出，終場收最高20,915.04點，上漲371.64點，漲幅1.81%，成交量2,935.1億元。櫃買則收223.5點，上漲0.86點，台積電（2330）收949元，上漲31元。

盤面上以類股來看，以半導體、油電燃氣、紡織、數位雲端、航運、塑膠、汽車、電腦周邊等表現較為強勢，另外則以綠能環保、資訊服務等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，智邦（2345）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、波若威（3163）、台光電（2383）、上詮（3363）、廣達（2382）、高技（5439）、寶一（8222）、光聖（6442）、鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、台灣虎航（6757）、中信金（2891）、鈊象（3293）、新盛力（4931）等。

而量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、元太（8069）、富邦金（2881）、安馳（3528）、亞航（2630）、川湖（2059）、信立（4303）、宇峻（3546）、新日興（3376）、華經（2468）、大成鋼（2027）等。

統一投顧表示，儘管FED主席在本周FOMC會後聲明持中性偏鷹態度，但傳出美國擬將取消拜登時期的晶片管制。8日美國與英國達成協議，另外中美雙方官員周末將在瑞士見面談判，關稅議題趨於緩和。台股目前由於新台幣匯率已逐漸走穩、融資餘額持續健康，有利台股繼續挑戰關稅缺口，操作建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。