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台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

黃仁勳要來了 機器人概念股先表態、這幾檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台為COMPUTEX 2025揭開序幕，預計發表主題演講，探討AI與加速運算技術的最新突破與未來趨勢；市場預期黃仁勳旋風可望再現，9日除了矽光子股先鋪紅毯暖身之外，買盤也搶先卡位機器人概念股，聯策（6658）、彬台（3379）、穎漢（4562）、茂綸（6227）、聰泰（5474）等多檔衝上漲停表態。

COMPUTEX 2025預計5月20至23日登場，今年主題為「AI NEXT」，聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續等領域，吸引1,400家企業參展，使用4,800個展位，其中超過6成為AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。

今年COMPUTEX展會新增「AI 服務技術區」與「機器人與無人機區」，AWS、所羅門等企業將展示生成式 AI、代理式AI與智慧機器人技術。此外，超過一半的「Best Choice Award」得獎產品都與AI應用相關，AI已成為推動產業發展的重要引擎。

黃仁勳5月19日將在台北流行音樂中心發表主題演講，為COMPUTEX 2025揭開序幕；黃仁勳去年來台參加COMPUTEX 2024時，就曾強調人形機器人是大未來， 且帶動機器人概念股的表現， 市場預期今年將有機會再引領出一波漲勢， 買盤搶先卡位。

台股9日開高後大漲，主要由台積電（2330）領軍， 包括矽光子及機器人概念股也是盤面上的強勢指標，聯策一開盤就以漲停65.5元開出後鎖死，排隊買單逾2,100張；彬台以59元開高後一度翻黑，近午盤出現急拉， 股價一路衝上漲停64.4元鎖死，排隊買單超過3,200張。

穎漢以47.8元開高後也曾翻黑， 近午盤急拉衝上漲停51.9元鎖死，排隊買單超過5,000張；茂綸一開盤就跳空以漲停102.5元開出後鎖死，排隊買單超過3,800張；聰泰以140元開高後衝上漲停151.5元，盤中開開關關，漲幅逾9%。

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