快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

比特幣強勢回歸！加密幣概念股活躍、映泰等三檔一度衝漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
比特幣。圖／路透
比特幣。圖／路透

近期美英、美中貿易協議傳出正面訊息，市場信心增強，美國總統川普更公開喊話「買股」，同時比特幣自2月以來首度突破10萬美元大關，激勵相關概念股同步走強。

9日，映泰（2399）、曜越（3540）、青雲（5386）盤中一度衝上漲停，精英（2331）、麗臺（2465）、利機（3444）、技嘉（2376）等個股亦強勁上攻，成為電子族群助攻手之一。

比特幣5月8日強勢突破10萬美元大關，創下自2月以來的最高價，最高觸及102,826.5美元，漲幅達5.15%。此次反彈主要受美英貿易協議即將公布、及全球貿易緊張局勢緩和的利多消息推動，風險資產普遍回升，美股與比特幣同步走高。台股比特幣概念股也受到帶動走揚。

美國總統川普近期暗示與英國達成貿易協議框架，激勵市場風險偏好，帶動道瓊指數盤中大漲近400點，Coinbase與Strategy等相關股票也上漲約5%。此外，聯準會維持利率不變並釋出通膨與失業風險警示，亦為比特幣提供支撐。

個股方面，映泰近5個交易日獲外資連續買超，9日成交量放大近10倍，股價一度衝上漲停，封閉缺口在望。映泰近期宣布將參加5月20日至5月23日在台北南港展覽館二館一樓舉辦的台北國際電腦展，將全面展示多項創新科技，涵蓋工業級邊緣AI平台、EdgeComp系列嵌入式工業電腦系統，以及全新一代電腦主機板、顯示卡、固態硬碟與DDR記憶體模組等產品，全面滿足創作者、電競玩家及日常使用者的多元需求。

概念股 比特幣

延伸閱讀

美英達成全面貿易協議 關稅戰後首例 川普發文「興奮的一天」

女股神與巴菲特路線迥異 比特幣和特斯拉讓方舟投資短時間內一舉成名

一元金再見！中信金（2891）宣布配息2.3元 網嗨：若周一漲停殖利率也還有5.7％

46台比特幣挖礦機日夜運作 他竟竄改電表…台電估損失700萬元

相關新聞

台股早盤漲逾200點 台積電開高20元

台股9日開盤指數上漲147.4點，開盤指數為20,690.8點，早盤漲逾200點，最高來到20,762.38點。台積電（...

比特幣強勢回歸！加密幣概念股活躍、映泰等三檔一度衝漲停

近期美英、美中貿易協議傳出正面訊息，市場信心增強，美國總統川普更公開喊話「買股」，同時比特幣自2月以來首度突破10萬美元...

熱錢狙擊台積 台股翻黑…市場推測賣盤來自炒匯禿鷹

台股昨（8）日因台積電尾盤遭狙擊，壓抑大盤指數最後一盤殺137點而紅翻黑，終場跌3點收20,543點。市場推測，摜壓台積...

ETF持股比鬆綁 權王利多

金管會昨（8）日宣布，最快下周起，鬆綁台股被動式ETF（指數股票型基金）單一指數成分股占該指數市值三成的限制；鬆綁後，3...

就市論勢／AI 族群可逢低加碼

台股在4月清明假期後，因為美國對等關稅稅率高於預期，因此出現大幅回檔走勢，在接連跌破月線、季線與年線之後，4月融資大幅減少906億元，減幅在兩成以上，顯示市場浮額大幅清洗。

半導體關稅調查 反應不佳…市場瀰漫不安情緒

美國針對半導體關稅細節展開的公眾意見調查台北時間昨（8）日中午12時截止，共有43篇利害關係人回覆。至昨天截稿前，美方並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。