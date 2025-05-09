比特幣強勢回歸！加密幣概念股活躍、映泰等三檔一度衝漲停

近期美英、美中貿易協議傳出正面訊息，市場信心增強，美國總統川普更公開喊話「買股」，同時比特幣自2月以來首度突破10萬美元大關，激勵相關概念股同步走強。

9日，映泰（2399）、曜越（3540）、青雲（5386）盤中一度衝上漲停，精英（2331）、麗臺（2465）、利機（3444）、技嘉（2376）等個股亦強勁上攻，成為電子族群助攻手之一。

比特幣5月8日強勢突破10萬美元大關，創下自2月以來的最高價，最高觸及102,826.5美元，漲幅達5.15%。此次反彈主要受美英貿易協議即將公布、及全球貿易緊張局勢緩和的利多消息推動，風險資產普遍回升，美股與比特幣同步走高。台股比特幣概念股也受到帶動走揚。

美國總統川普近期暗示與英國達成貿易協議框架，激勵市場風險偏好，帶動道瓊指數盤中大漲近400點，Coinbase與Strategy等相關股票也上漲約5%。此外，聯準會維持利率不變並釋出通膨與失業風險警示，亦為比特幣提供支撐。

個股方面，映泰近5個交易日獲外資連續買超，9日成交量放大近10倍，股價一度衝上漲停，封閉缺口在望。映泰近期宣布將參加5月20日至5月23日在台北南港展覽館二館一樓舉辦的台北國際電腦展，將全面展示多項創新科技，涵蓋工業級邊緣AI平台、EdgeComp系列嵌入式工業電腦系統，以及全新一代電腦主機板、顯示卡、固態硬碟與DDR記憶體模組等產品，全面滿足創作者、電競玩家及日常使用者的多元需求。