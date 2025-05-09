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熱錢要來了 想買台積電怎麼辦？分析師教你這樣做

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國安基金4月8日宣布啟動第九次護盤，操盤手、財政部次長阮清華坦言，進場買了很多台積電（2330）股票；統計台積電從4月9日的盤中低點780元反彈以來，約一個月時間股價高低價漲幅達20%，到底台積電後續的關卡在那？可不可以進場布局？買進的價位在那？分析師給出操作明燈，「分批布局，跌破5日線買」、「若過季線就是加碼點」。

受到川普關稅風暴的衝擊，台積電在4月9日盤中一度下滑至780元，隨後反彈走升，5月5日一度在盤中衝達957元，9日早盤以938元開高，盤中一度拉升至948元，收復5日線，領軍台股大漲。

台積電成為大盤上攻領頭羊，市場關注，台積電一個月不到反彈達2成， 下一個關卡在那裡？若想買進台積電， 該如何操作？證券分析師張陳浩認為，在半導體關稅懸而未決前，加上川普變數，台積電想要快速衝上千元仍有難度，但目前台積電的趨勢不變，熱錢效應也不會改變，可以分批布局買進台積電。

新台幣匯率在5月2日及5日急升，一度突破30元大關閃現2字頭，張陳浩表示，新台幣急升， 如果以亞洲國家日本為代表來看，今年來日圓兌美元升值10%，新台幣兌美元升值目前僅是先反應之前未升值的部分， 後續的匯率走勢還有待觀察；不過，他預估，新台幣仍有升值的空間。

張陳浩強調，雖然新台幣升值對外銷廠商的毛利率有衝擊，但是在新台幣走強，形成熱錢效應下， 外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。

張陳浩強調，新台幣強，美元弱， 熱錢效應下，外資可容許的本益比更高，台股會走高，目前可以進場買進， 選股除了買進台積電之外，可以留意PCB的台光電（2383）、金像電（2368）、聯茂（6213）；營收表現出現的散熱股包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）；另外還有緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）。

張陳浩表示，升值概念股也可以關注，不過短期先觀察，等拉回再買，可以留意航空股及旅行社股；至於台積電怎麼買？張陳浩表示，台積電上檔有季線反壓，操作上不追高，分批在跌破5日線時買，但若是股價突破季線， 則是加碼的時點。

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