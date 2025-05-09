台積電領漲 台股漲逾250點上攻20800點

台股今天開高震盪走高，盤中漲逾250點，指數突破20800點關卡。權王台積電領漲，盤中上漲24元，站上942元；金融股、矽光子（CPO）概念股表現相對強勢。

截至11時，加權指數為20791點，上漲247點，成交值新台幣1616億元。電子股上漲1.65%、金融股上漲0.11%，代表中小型股票的櫃買指數盤中震盪上漲0.06%。

電子權值股盤中表現不俗，台積電上漲23元至941元、鴻海上漲1元為147元、聯發科股價為1305元，上漲15元。

CPO概念股中，聯亞以282.5元攻上漲停，華星光也多次攻上漲停166元價位；聯鈞、波若威、環宇-KY皆上漲逾3%。

資深分析師簡伯儀表示，就均線結構來看，大盤目前季線、半年線、年線呈現下彎，均線呈現短多、中長空，後續須觀察整體量能變化。

他說，以整體量價呈現背離來看，大盤反彈已經遭遇美國總統川普關稅缺口位置；若後續追價買盤不足，走勢將相對不利於多方，預期大盤若無法補量，盤勢仍將維持整理。