台股4月上沖下洗 市值型 ETF 抗跌力更勝一籌
4月台股出現上沖下洗、漲跌幅加劇的走勢，不過統計4月份加權指數與大型股、中小型股、高息股指數的表現，可看出市值型大型指數抗跌能力更勝一籌。
保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，從今年各月度指數走勢來看，3月台股跌幅最重，單月下跌逾一成，但是進入4月則盤勢受關稅訊息影響而出現暴漲暴跌，雖然單月指數跌幅大幅收斂至-2.23%，然不同指數如大型股、中小型股、高息股指數等表現開始分化。
整體而言，市值大的大型股因為具財務體質較佳以及議價能力較強之優勢，在行情急跌後出現反彈時，往往能優先吸引資金回補，也因此在這波震盪行情中，大型股指數表現不僅優於中小型股、高息股指數，甚至較加權指數更為抗震。
張芷菱表示，在關稅議題持續影響之下，美、歐兩大需求端已開始下修，而亞洲目前因為有提前拉貨利多優勢保護，暫無見到需求端受影響，但從近期法說會來看，企業端也開始因應政策不確定性，多維持現有展望，未能有效預測下半年影響，因此相關數據宜持續觀察。
張芷菱分析，5月聯準會預警關稅帶來的不確定性，將導致美國通膨與失業率雙雙走升，因此仍維持「停看聽」的想法，不急於調整政策利率。
值得注意的是，目前市場上出現提前消費現象，主要是反映市場對於關稅90天豁免期過後，預期無法全數完成談判，在「邊談邊課徵」的影響下，會導致需求萎縮，可能進一步引發經濟下行，此時降息才有加速空間。
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