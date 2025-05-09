快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

印巴戰事落幕後 股市上漲動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歷史上印巴衝突後股市表現。(資料來源: Bloomberg，Goldman Sachs，瀚亞投信整理)
歷史上印巴衝突後股市表現。(資料來源: Bloomberg，Goldman Sachs，瀚亞投信整理)

印度與巴基斯坦開戰。瀚亞投信表示，目前事件雙方仍在持續對峙中，國際評論普遍認為衝突在可控範圍內，過去經驗顯示，衝突規模若可控制，股市下跌幅度有限，事件落幕後的上漲幅度更可超過下跌幅度；投資人可先冷靜觀望以對，有較大波動或拉回時，可布局印度基金。

統計2001年至2019年，印巴衝突共發生四次，股市拉回平均天數為11天，事件發生後平均恢復天數為26天；股市見低後平均漲幅為7%，超過最大平均下跌幅度。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，此次事件可能涉及外交關係、國際政治等領域，並可能發生間接性影響，但實質上仍將衝突視為非經濟事件，對經濟本質影響或衝突是非常有限且輕微的；若事件造成市場回落，也會是很好的進場時機。

林庭樟接著說，印度企業獲利最低情況已逐漸過去，儘管加上關稅可能造成其他經濟體成長的拖累，印度相對更具獲利支撐，基本面最壞情況已過，目前股市波動較大，本益比在先前也已修正，中長線的投資買點浮現，可逢低加碼或定期定額布局。

印度 布局

延伸閱讀

印巴衝突升溫！克什米爾再成戰火焦點 核武陰影籠罩南亞

印度談攻擊巴基斯坦：回應恐攻 打擊恐怖分子據點

印巴衝突升級 美國務院籲：停止所有暴力

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

相關新聞

台股早盤漲逾200點 台積電開高20元

台股9日開盤指數上漲147.4點，開盤指數為20,690.8點，早盤漲逾200點，最高來到20,762.38點。台積電（...

比特幣強勢回歸！加密幣概念股活躍、映泰等三檔一度衝漲停

近期美英、美中貿易協議傳出正面訊息，市場信心增強，美國總統川普更公開喊話「買股」，同時比特幣自2月以來首度突破10萬美元...

熱錢狙擊台積 台股翻黑…市場推測賣盤來自炒匯禿鷹

台股昨（8）日因台積電尾盤遭狙擊，壓抑大盤指數最後一盤殺137點而紅翻黑，終場跌3點收20,543點。市場推測，摜壓台積...

ETF持股比鬆綁 權王利多

金管會昨（8）日宣布，最快下周起，鬆綁台股被動式ETF（指數股票型基金）單一指數成分股占該指數市值三成的限制；鬆綁後，3...

就市論勢／AI 族群可逢低加碼

台股在4月清明假期後，因為美國對等關稅稅率高於預期，因此出現大幅回檔走勢，在接連跌破月線、季線與年線之後，4月融資大幅減少906億元，減幅在兩成以上，顯示市場浮額大幅清洗。

半導體關稅調查 反應不佳…市場瀰漫不安情緒

美國針對半導體關稅細節展開的公眾意見調查台北時間昨（8）日中午12時截止，共有43篇利害關係人回覆。至昨天截稿前，美方並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。